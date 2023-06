Habló Aníbal Lotocki: "Silvina Luna sabía lo que se iba a poner"

Silvina Luna.jpg Cadena de oración para Silvina Luna de parte de varios famosos.

Y agregó: “Los granulomas pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo. Es un efecto colateral que está descrito. Quiero remarcar esta cuestión de que el PMMA y la enfermedad renal, durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se hizo un año antes para demostrar que estaba sana al momento de la cirugía. En estos raramente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas lo que determinó que tenía una globulopatía, estas enfermedades pueden terminar en insuficiencia renal. Al momento de operarla esto no lo sabíamos. De hecho, me entero yo en el 2016 cuando empezó toda esta denuncia”.

“Este producto está aprobado para la colocación en los lugares donde lo coloqué, en los glúteos. Está aprobado en las cantidades y lugares donde lo coloqué. A mí no me condenaron por esto. El producto tiene un testeo clínico y no dice que produce ningún tipo de hipercalcemia”, justificó Lotocki.

Sobre los dichos de Luna, quien manifestó que no estaba al tanto de los efectos que podía tener la operación, expresó: “Nosotros al paciente le explicamos todo cómo funciona la cirugía, el paciente después firma un consentimiento en el cual corrobora que esta información fue dada. Que alguien diga que no conoce o que no sabía… esto fue descartado en el debate oral”.

Silvina Luna en diálisis.jpg

A su vez, aseveró: “Nadie engañó a nadie. Ella sabía perfectamente lo que se iba a poner. Un mes y medio después vino a ponerse más porque creía que no era suficiente. Se puso dos veces. Después tuvo una tercera cirugía porque decidió que era mucho volumen y se quiso sacar volumen de los glúteos. Le sacamos grasa”.

No obstante, resaltó: “Lamento muchísimo la enfermedad de Luna, me parece realmente terrible porque me imagino que alguien se quiere ver mejor y termina con un problema de por vida, me parece terrible. Yo por profesional me siento muy mal. Pero quiero que entiendan que, como profesional, no quiero dañar a nadie”.