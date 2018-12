"Fui con amigos y familia, en el momento no supe controlar un impulso, del cual me arrepiento porque no soy de hacer eso y me duele haber pasado por esto", afirmó Matías Sebastián Nicolás Firpo, quien quedó liberado luego de un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.