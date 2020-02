Habló la denunciante de Pablo Rago: "La Justicia me dio la espalda"

La mujer denunció a fines de 2019 que fue víctima de una violación por parte del actor en un episodio ocurrido en 2015. "Si dicen que no hubo abuso, ¿entonces qué fue? Yo le dije que no y él siguió", remarcó enfurecida y expuso: "Él lo hizo, yo no estoy loca. Si no que Pablo me diga en la cara que no lo hizo, estaría bueno que salga a hablar, ¿por qué no dice que es inocente?".

El informe del Cuerpo Médico Forense indicaron que no tiene daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia. Sin embargo, la joven cuestionó: "El resultado de las pericias es indignante. Lo viví, estuve ahí y padecí lo que denuncié, entonces no entiendo por qué puede dar todo negativo. Yo sé mi verdad y la sigo sosteniendo. Recurrí a la Justicia porque pensé que me iban a creer. Lo minimizan, es ridículo. Siento que la justicia me dio la espalda".

En contacto con DiarioShow, el abogado de Basile, Alejandro Cipolla, aseguró que solicitará la impugnación de las pericias ya que encontró irregularidades en la evaluación.

La denuncia

Basile había relatado que había conocido a Rago en 2013 durante un rodaje en los estudios de Canal 9, y que a partir de ahí comenzaron una relación amistosa. Dos años más tarde, ella aceptó concurrir al domicilio del actor para mantener un encuentro íntimo en el que Rago, según el testimonio de la actriz, habría tenido prácticas que ella no había consentido. “Me arruinó la vida”, dijo en su momento.

