Luego relató cómo fue el hecho en que se produjo la violación: “Me tira en la cama y me dice ‘dale, nenita, la vas a pasar bien, esto queda entre nosotros dos’, y me penetró, y yo diciéndole que la señora estaba embarazada. Yo me negaba, lo sacaba y le decía ‘basta, por favor’’’.

La bailarina explicó que a su regreso a Buenos Aires solo pudo hablarlo con pocas personas, entre ellas su hermana, y no continuó con su deseo de ser actriz y bailarina. “Le conté a mi hermana y me dijo ‘nadie te va a creer, es Miguel Ángel Cherutti’, y después no seguí lo que quise, nada fue igual, yo no quería eso, ese abuso de poder, no seguí nada, y me puse a trabajar”.

