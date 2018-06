¿Habrá segunda función albinegra en el Coloso?

En un principio, las chances albinegras tienen que ver con el calendario. Agosto sería el mes en el que podría volver a haber acción en Cutral Co, pero la llave de 32avos. en la que saldrá el rival albinegro no tiene fecha confirmada. Según especulan en suelo jujeño, podrá darse en la sede salteña, a fines de julio o principios de agosto. Sin embargo, no habrá actividad del Comité Ejecutivo de AFA hasta después del Mundial de Rusia, lo que estiraría la reanudación del campeonato.

“El mismo día del partido (Cipo- Arsenal) había muchas posibilidades de que volviera a jugar acá. La primera intención era esa”, señaló Fabián Godoy, presidente de Alianza de Cutral Co, quien adelantó que el lunes se reunirá con el intendente José Rioseco, a tratar el asunto.

“Fue excelente lo que se generó en el último partido, todo lo que fue la previa, el pospartido, el campo de juego, las tribunas, el 90% de la gente de Cipolletti y de Cutral Co, tuvieron un comportamiento ejemplar”, dijo en referencia a los incidentes en la salida de la hinchada que daba a la tribuna sobre calle Tierra del Fuego, quien arrojó proyectiles a la parcialidad neutral mientras se retiraba.

Otro de los posibles obstáculos para que Cipo vuelva a vestir de fiesta el Coloso tiene que ver con factores climáticos. “Todo apunta a que se vuelva a jugar en agosto acá porque en julio hace mucho frío. Hoy (por ayer) cayó una helada y parecía que había nieve sobre el césped. Se va a colocar una manta especial para evitar el contacto directo”, señaló Godoy.

“Recién después del Mundial, fines de julio o agosto volvería a jugarse. Como poder, puede ser que Cipo vuelva a jugar ahí. También es cierto que ya jugó un partido en Cutral Co, que será sede de un cruce más seguro, dos en el mejor de los casos, luego se verá por el fixture”, dijo Leonardo Gallego, vocero de la Copa.

Por lo pronto no hay resoluciones, sólo hay indicios de lo que puede llegar a ser una nueva caravana desde Cipolletti hacia Cutral Co y, por qué no, una nueva fiesta para la hinchada albinegra.