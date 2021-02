Deportes La Mañana rojo Hambre de gloria, truco y tejo, las claves del Rojo para alcanzar la final soñada

"Estar tirados en la ruta nos fortaleció", destacó el entrenador Guillermo Doglioli tras la clasificación y al recordar la odisea del viaje a Bariloche. Ricardo Galasso Por galassor@lmneuquen.com.ar







Guillermo Doglioli es el capitán de tormentas de este Independiente increíble. Con presupuesto acotado, un plantel donde nadie cobra y se juega con verdadero espíritu amateur, el Rojo se metió en la final Patagónica del Regional Amateur y este martes en cancha de Centenario tendrá otra final con Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia para seguir soñando con el ascenso al Federal A. Justamente es lo que pide el joven entrenador a sus muchachos a pocas horas del cruce porque “en la cancha somos once contra once y ahí no vale si cobrás o, no cobrás. Además hay que disfrutar esta final porque puede ser una oportunidad única”, afirmó.

Tras haber hecho un repaso de los videos del rival y preparar la estrategia Doglioli no dudó en señalar como principal virtud del equipo “el hambre de gloria que tiene todo el plantel. Los chicos dejaron el alma" para lograr la clasificación -sostuvo- y para ratificar el verdadero espíritu amateur que los anima reveló una divertida anécdota.

El traslado a Bariloche para jugar con Puerto Moreno fue “un gran desgaste con más de veinte horas de viaje. En dos dias apenas pudimos dormir cinco horas. Increíble lo que nos pasó. Viajamos en un colectivo nuevo con apenas 300 mil kilómetros y se nos rompe. Les decía a los muchachos: si no sufrimos no somos Independiente. Pero bueno son pruebas que se nos ponen y hay que superarlas. Las cosas buenas se logran con sacrificio. Si es regalado no es bueno”, dijo convencido.