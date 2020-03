Además, existe una posibilidad de que Sebastian Vettel no renueve contrato con Ferrari a finales de 2020, al respecto el brasileño dijo: "Yo no cambiaría nada en la alineación de pilotos si fuera Mattia Binotto. Sebastian ha ganado cuatro títulos y Leclerc tiene un enorme potencial, no debe infravalorarse".

"Hamilton en Ferrari podría obstaculizar el crecimiento de Leclerc" Felipe Massa hizo referencia a la posible llegada de Lewis Hamilton a la escudería Ferrari de Fórmula 1.

Para concluir, Massa señaló que en que caso que Vettel no siga, le gustaría ver a Daniel Ricciardo dentro del equipo: "Yo iría a por Ricciardo. Es un piloto muy fuerte y es muy entretenido verle sobre la pista".