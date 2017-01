Fede Bal blanqueó su vínculo con Laurita; "Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella".

Después de un año de histeriqueo y de fotos comprometedoras, Federico Bal se destapó y confesó todo el amor que siente por Laurita Fernández, su compañera de baile en la pista de Showmatch. Si bien no confirmó un romance con la rubia, el hijo de Carmen Barbieri expresó las sensaciones que le causa la ex de Federico Hoppe: “Hay cosas que me pasan con ella y es evidente. Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella”.

En diálogo con Intrusos, Bal fue consultado por el panel sobre la posibilidad de un noviazgo, y el actor respondió: “Hoy estamos solteros los dos y no tengo idea qué puede pasar entre nosotros”.

La confesión del actor llegó luego de que Ángel de Brito mostrara fotos de Fede cerca de una chica en un boliche. Precisamente, ante esa información el campeón del “Bailando 2015” se descargó en Twitter. “A ver, si mi idea fuera hacer las cosas bien con @laufer4 ustedes se están ocupando de boicotear todo tipo de intención. Mil gracias”, escribió el bailarín.

¿Hermandad?

El galán contó que la fuerte unión con la rubia se dio cuando él se separó escandalosamente de Barbie Vélez. “Ella sabe lo mucho que estuvo para mí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas. Cuando se decía todo de mí, ella me bancó. Una hermandad que no creo haber vivido antes, esas cosas te unen”, reveló el actor. Y Luego agrego: “Este año fue la única persona que me hizo reír... No es enamoramiento, pero ella llegaba a los ensayos e intentaba hacerme reír… Yo soy un chabón muy sensible. A mí me mueven las cosas genuinas, y Laura fue lo más genuino que tuve este último tiempo.

Mano a mano

Una charla muy larga con Hoppe

A Federico Bal varios medios lo apuntaron como el tercero en discordia entre Laurita y el productor de Showmatch Federico Hoppe. Al ser consultado sobre el tema, el actor aseguró que llegó a tener un conversación en privado con el ex de la bailarina. “Cuando empezaron los rumores, lo primero que hice fue llamarlo a Hoppe y le dije: ‘acá estoy’. Tuve una charla muy larga con Hoppe donde nos dijimos muchas cosas”, sentenció Fede sin dar mayores precisiones.