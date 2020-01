"Estoy muy contenta, estoy feliz y se lo quería agradecer. Gracias también a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Hay gente buena. Un beso enorme a los que conozco y a los que no. En las malas se nota cuál es la gente que te quiere", cerró la ex participante del Súper Bailando.

Embed

La panelsita de LAM había pedido en la red, y con un llanto estremecedor, por la aparición de su billetera. "Por favor necesito que la persona que se llevó mi billetera ayer en Escobar me la devuelva. Tenía mis ahorros, porque iba a cambiar plata, tenía dólares que fueron denunciados así que no los van a poder usar", comenzó su descargo entre un llanto imparable que conmovió a todos.

"Les pido por favor que sean honestos y me devuelvan . Dejenlo acá, en el Jumbo, yo les juro que les doy recompensa pero necesito ese dinero por que eran los ahorros que junte con mucho esfuerzo. Por favor ayúdenme, solo devuélvanlo, en el supermercado ya están avisados, ya está denunciado, no van a poder usar nada, asi que por favor devuelvanmelos", continuó enérgica.

Luego, en un audio que le envió a un productor de LAM, Cinthia, desbordada por la situación, anunció que renunciaba al programa. "No puedo ir más. No quiero ir más. No puedo más con todas las cosas que me están pasando. No quiero ir a ningún lado. No quiero más nada”, dijo.

LEÉ MÁS

El llanto desesperado de Cinthia Fernández: le robaron sus ahorros en dólares