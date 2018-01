HBO confirmó el final de Game of Thrones para 2019

Buenos Aires

Los fanáticos de Game of Thrones deberán esperan un año más para la octava temporada, ya que desde HBO confirmaron que la serie volverá al ruedo recién en 2019. “La serie de fantasía épica Game of Thrones volverá con seis episodios con su octava y última temporada en 2019”, anunció la señal en su cuenta de Twitter. No obstante, no precisaron la fecha del estreno del primer capítulo. Los episodios que marcarán el final de la ficción estarán guionados y codirigidos por David Benioff y D. B. Weiss.