Hernán Drago rompió su abstinencia de 100 días ¿con Maglietti?

Hernán Drago se encuentra soltero desde hace más de un año, luego de su separación de Bárbara Cudich, con quien estuvo 19 años casado. Desde entonces, al modelo no se le conoció una nueva pareja, y en Pampita Online reveló hace dos meses que desde antes de la cuarentena no tenía sexo .

En un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Drago confesó que su situación íntima cambió estaría conociendo a alguien. “Se revirtió la situación sexual, no sería natural y no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días”, dijo, el galán de Bienvenidos a bordo. Y sobre su presente sentimental, confesó: “Estoy feliz. Eso ya es suficiente. Que la gente entienda si estoy o no en pareja según mi respuesta”.

Hace unos días, corrió la versión de que podría estar teniendo un romance con Alejandra Maglietti, panelista de Bendita: “El otro día con la excusa de que teníamos que hacer un trabajo los dos vía zoom, hablamos únicamente de lo laboral. Pero eso no quita que estén abiertos los cafés y algún día se dé”.

drago ok.jpg

A mediados de septiembre, Hernán Drago había revelado en una entrevista que dio a Teleshow: “Hace seis meses que no tengo sexo, no me gustan las relaciones ocasionales”.

La pregunta hot llegó cuando el periodista lo indagó si era cierto que llevaba seis meses sin tener intimidad, a lo que Hernán Drago respondió con altura: “Entiendo el tono de tu pregunta, como diciendo: p me estás mintiendo o sos un tipo raro, pero es así. Te estoy diciendo eso, también sé que harás la siguiente ecuación: este tipo, con las posibilidades que tiene, cuando salga va a estar con una mina distinta todos los días. Y tampoco va a suceder eso, entonces, así como la gente piensa eso de mí, la verdad es que si no tengo que estar con nadie durante tantos meses no estaré con nadie. Y estoy equilibrado. ¿Si me gustaría? Sí, claro. Pero no se puede”.

Hernán Drago.

“No sirvo para estar ocasionalmente con una persona, así porque sí. Necesito sentir algo y que me guste en varios aspectos. En ese sentido, no me dejo correr ni presionar por nadie. Yo con el paso del tiempo trato de aprender de la vida y no calentarme como lo hacía a los dieciocho años. Sinceramente, tengo la oportunidad de estar con muchas mujeres, una noche con cada una. Pero eso no me llena. Y menos en este momento”, dijo hace menos de dos meses.