De esa forma, Piquín crea un ambiente único en el que se fusionan “La cumparsita” con “Penumbras”, “Si tú supieras” y “Nostalgias” con “El día que me quieras” o “Bésame mucho”, “Algo contigo”, “Contigo aprendí” y “A mi manera” con “Orobroy”, entre otros.

¿Cómo surge Fuego y Pasión y qué te llevó a incluir el flamenco?

Todo surgió en una cena con amigos que son los directores del espectáculo: Sol Viviano y Osmar Odone. Hacía rato que tenía ganas de hacer una fusión y estamos muy contentos con el resultado y con la respuesta del público.

Para un bailarín la música es lo más importante ¿Cuántas horas de preparación te llevó la interpretación y qué cosas descubriste con ese género?

La verdad que la creación de las coreografías del espectáculo fue de un mes y medio. La interpretación es fácil para mi cuando la bella música acompaña.

Son 26 obras musicales en total ¿Te fue difícil la elección?

Fueron casi dos meses de elegir las canciones y fue difícil porque escuchábamos un tema que nos gustaba mucho pero después pasaban días y elegíamos otros.

De las obras ¿cuál te da mayor placer bailar ?

No podría decir que hay sólo una obra que me guste, en realidad todo el espectáculo me encanta.

Bailaste muchos géneros, ¿cuál sería la banda de sonido de tu infancia?

Me crie con mucha música. Mi viejo era gallego y esa música estaba presente. Mi vieja era muy romántica, de boleros, de María Marta Serra Lima, Manzanero, Los plateros. Mi crianza fue muy musical

Otra vez estás acompañado por Daina Chorni ¿Cómo la definirías?

Con Daina ya hace muchos años que nos conocemos y la química fue casi inmediata. Es un placer compartir escena con ella, tenemos la misma energía.

El bailaor español Agustín Barajas es otras de la figuras ¿Fue un hallazgo tuyo?

Lo conocía de mis giras por España y la verdad que es un bailarín muy dúctil y un artista que en escena deja el corazón. Eso es lo más importante para mí y el público así lo recibe.

En general ¿Qué cosas le aportó Barajas a la obra?

El flamenco le pone todo el color al fuego y la pasión del baile. Cuando Agustín no puede acompañarnos por sus giras personales, nos acompaña otro gran bailarín que es Vico Zapata.

¿Sos muy exigente a la hora de trabajar con otras personas?

Creo que esa es la clave de llevar tantos años en un escenario y de que un espectáculo salga bien. Así que, en ese aspecto, sí lo soy.

¿Qué cosas te pueden llegar a molestar?

La falta de respeto, la indisciplina, la falta de compromiso y la no profesionalidad.

Te sacrificaste mucho desde chico y a los 10 años ya estabas en el teatro Colón ¿Sufriste ese proceso para ser hoy uno de los mejores artistas en la danza?

Para nada. Mi paso por el Colón fue muy feliz. No podría hablar de sacrificios ya que para mí fue una etapa de gran entusiasmo.

¿Es verdad que antes de ingresar al Colón le pedías a tu madre que te comprara zapatillas Flecha porque eran las únicas que te servían para hacer punta y practicar?

Si (risas)... las Flecha eran lo más. No sé si habrá hoy Flecha pero si llegará a haber las volvería a comprar. Eran zapatillas que tenían una puntera de goma y me paraba en puntas de pie.

¿Cómo fue la convivencia con tus compañeros en la etapa de tu juventud en cuanto a tu elección de ser bailarín y no jugador de fútbol u otro deporte?

Por mi parte muy normal. Para ellos quizá era raro que un chico quiera bailar y no jugar al fútbol, pero también había compañeros que tocaban piano, que cantaban, que les gustaba el arte.

Hoy no hay tantos prejuicios ¿Hay más hombres que eligen la danza

Sí. Y eso está buenísimo porque me alegra muchísimo que eso suceda

¿Es fuerte la rivalidad en el ámbito de la danza?

Creo que en todos los ámbitos hay rivalidades así que no podría decir que sólo en la danza existen.

¿Es un ser solitario e individualista un bailarín de danza? ¿Te has encontrado en esa situación?

De mí parte, ni solitario, ni individualista. Creo que hay un momento para todo. Quizás hay días en lo que hace bien estar solo y pensar. No por eso sos un ser solitario o individualista.

¿Cuando dice ‘basta’ el cuerpo de un bailarín?

Como a todas las personas gimnastas, tenistas, golfistas, bailarines, el cuerpo se va cansando junto con los músculos y articulaciones. Es la vida misma.

Este año tuviste varios cruces en el “Bailando” ¿Por qué pensás que se dio tanto maltrato?

Lo único que voy a contestar acerca del “Bailando” es que disfrute cada año y que gracias al programa mucha gente que no me conocía me empezó a conocer y eso lo agradezco muchísimo.