Heroína de 10 años salvó del fuego a sus tres hermanos

Qué pasó

Todo marchaba bien hasta que en un momento Marilyn tuvo ganas de ir al baño, que no estaba en la piaza de 5x5 en la que vive, por lo que debió dejar a sus hermanos por unos instantes y dirigirse a la casa de sus abuelos, que está a unos pocos metros. El destino le jugó en contra y quiso que la hermanita de 3 años agarrara un encendedor, lo prendiera sobre un colchón y desatara un incendio que ya no tuvo vuelta atrás: en pocos segundos las llamas habían alcanzado un gran tamaño y los pequeños estaban atrapados en el interior de su hogar sin saber qué hacer. Fue en ese instante que su hermana mayor regresó y, sin dudarlo, entró a la carrera a la pieza y uno a uno fue poniendo a salvo a sus hermanitos. “Doy gracias que no se asustó, que no fue a avisarles a sus abuelos o a los vecinos, porque esa demora hubiese sido fatal”, contó la madre, todavía shockeada por lo ocurrido.

Ya con la certeza de que los niños estaban a salvo, los vecinos se abocaron a tratar de apagar las llamas, aunque ni siquiera tirando agua desde los techos pudieron evitar que el daño sea total y las pérdidas absolutas. Se quemaron todos los muebles, colchones, ropa, electrodomésticos y demás pertenencias que había en la vivienda. Incluso la familia perdió los remedios de uno de los niños, que padece neumonitis broncoaspirativa.

“No nos quedó nada, perdimos todo. Pero lo importante es que a nadie le pasó nada. No tengo palabras para agradecerle a Marilyn”, dijo Aguirre quien, lógicamente, puso en escala de importancia la vida de sus hijos.

