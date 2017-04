Histórico: se recibió de abogado a los 80 años

Logró su título a esa edad no por estudiante crónico, una triste figura entre nosotros… Lo hizo a pulmón, a una edad insólita y en nueve años: hazaña y ejemplo para tantos jóvenes “cansados de estudiar antes de abrir el primer libro”, como alguna vez me dijo Guillermo Jaim Etcheverry, brillante médico y ex rector de la UBA.

La historia fue publicada por el sitio porteño Infobae, que le realizó una entrevista por mail al nuevo profesional. “Mi padre, Ramón, que murió en 1940, era empleado, y también hacía corretajes para aumentar el bolsillo. Mi madre, Maxi (Maximina), profesora de piano, también tuvo que trabajar como empleada al hacerse cargo de la familia. Yo tenía apenas tres años”, recordó Carballo.

Ante la consulta sobre quiénes (o quién) de esa familia le marcaron el rumbo, el abogado respondió que “tanto ellos como familiares, amigos y conocidos conformaron la imagen del padre que va formándose interiormente”.

“Luego de la primaria, cursé Perito Mercantil y a los 18 empecé a estudiar para contador. Desde los 14 fui cadete, a los 18 empleado público, a los 21 conscripto por trece meses y a los 22 entré a una compañía de seguros en la que trabajé hasta los 57 años. Tengo experiencia, especialmente en accidentes de trabajo. Desde los 59 estuve en una compañía aseguradora de ese rubro y llegué a una gerencia. Me retiré a los 69”, precisó.

Los hijos del abogado se llaman Leticia y Adrián. Es, dice, la familia más próxima desde la muerte de Hilda, su esposa, luego de 52 años de matrimonio. “El trato con los jóvenes me rejuvenecía y, salvo la evidente diferencia de edad, no había otra”, concluyó Carballo.

“El trato con los jóvenes me rejuvenecía y, salvo la evidente diferencia de edad, no había otra. Ellos fueron ejemplos de inteligencia y esfuerzo”, expresó.

Alumnos trabajan contra el dengue

El Ministerio de Salud formoseño instruye a alumnos de los distintos niveles educativos de la provincia para colaborar en la prevención del vector del dengue, chikungunya y zika a través de juegos y propuestas pedagógicas.

En las charlas insisten en las medidas para evitar la formación de criaderos y piden “eliminar todo tipo de objetos que no se usen y puedan acumular agua en los patios y lugares cercanos a las casas; voltear aquellos que no puedan ser eliminados, tapar tanques, cambiar a diario el agua de bebederos de animales y floreros, entre otros tips sencillos de poner en práctica”.

Estas actividades preventivas y educativas se realizan cada semana y abarcan los niveles, inicial, primario y secundario y “se preparan las dinámicas adecuadas para tener una mejor llegada y comprensión de los mensajes, según sean chicos de jardín, niños pequeños o adolescentes”, explicaron los organizadores. En la provincia existen seis casos de zika y hay cientos de consultas por el dengue.