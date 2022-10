Holder sostuvo que "la gente mayor no entendió mi personaje"

"Sabía que iba a correr el riesgo de que la gente mayor no entienda mi personaje. No me arrepiento igual, aunque corría ese riesgo", sostuvo Tomás, quien tomó protagonismo en las redes sociales durante el verano por su estilo “clasista” que el mismísimo participante denomina “típico tincho y rugbier”.

"En mi vida soy muy compañero y amiguero. Me encanta la familia, soy noviero y nada que ver a mi personaje", agregó Holder.

"Era mi estrategia jugar así. Afuera gustó en todo el año, pero acá no se dio y pasó lo que pasó. Me esperaba quedar eliminado cuando sacaron a Marcos y quedé con Agustín, me lo vi venir", le dijo el exparticipante de Gran Hermano a Santiago y ante la mirada atenta de todos los analistas.

"La salvación de Martina a Alfa me pareció excelente, no creo que se haya equivocado", sostuvo Tomás en relación a lo que hizo la líder de la casa de la semana pasada a quien por cierto tildó de mejor jugadora y favorita a partir de ahora.

En otro momento de la nota contó por qué no quiso hablar de su historia de vida en la casa. "Con mi grupo lo conté, más que nada que siempre estuve pegado a mi mamá. Ella me tuvo a los 19. No quería pegarme a mi historia para dar lástima. Quise entrar a jugar y divertirme", expresó Tomás.

"Lo que dije en la casa, quedó en la casa. Estaba jugando y no pienso así, y no tengo casos afuera, nunca fui escrachado ni nada porque no soy así. Si afuera sonó mal, pido disculpas. Es parte de un personaje", aseguró Tomás sobre las acusaciones de homofobia hacia él.