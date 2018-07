Hombre bala chileno le pegó de lleno a un payaso

Los espectadores no sabían si era parte del show o no, pero rápidamente se hizo evidente que no estaba en los planes. Jaime Almarza Quezada, de 40 años, sufrió fracturas en una rodilla y en la mandíbula, pero está fuera de peligro. Su compañero no sufrió lesiones. Ambos fueron trasladados a la Posta Central de Chile (centro sanitario) para revisar sus signos vitales. El hombre bala quedó internado en observación y en las próximas horas recibirá el alta. Pastelito sólo fue atendido por un chichón.

El operador del cañón que disparó al acróbata reconoció su responsabilidad en el accidente. A su vez, la compañía circense difundió un comunicado esa misma noche. “Nuestra actividad, que tiene como fin entretener a las familias, no está exenta de riesgos y por ello contamos con todas las medidas de seguridad, tanto con nuestros artistas como con el público que asiste a los espectáculos”.

La titular de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, confirmó la prohibición de funcionamiento para el show del hombre bala. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el circo en general cumple con los permisos para seguir funcionando, pero el cañón desde donde salió disparado el hombre no puede seguir funcionando “hasta que se demuestre su posibilidad de actuación”.

Esta noticia dio vueltas al mundo ya que el video del preciso momento en que cae el hombre bala sobre el payaso Pastelito fue grabado por un espectador que lo compartió en su cuenta de Facebook, obteniendo miles de reacciones.

Confuso: El público no entendía si se trataba de un accidente o si era parte del show.

2500 pruebas había hecho

El acróbata del American Circus nunca había sufrido ningún tipo de accidente con este número. Esta vez, de milagro no cayó donde estaba el público.

“Es toda mía la responsabilidad, le fallé al amigo”

Luis Álvarez, el operador y custodio de la seguridad de la atracción “Hombre bala”, reconoció que fue su responsabilidad la caída del artista circense este jueves en el American Circus, de la comuna de Maipú. El hecho ocurrió en la segunda parte de la función de las 16, cuando se dispuso a lanzar al artista Jaime Almarza en el tradicional acto circense. “Yo al hombre bala lo debo disparar con 80 libras de presión y tuve un lapsus y se me quedó conectada la manguera que carga el aire, entonces, debo asumir que la responsabilidad es mía”, afirmó. Y continuó: “Yo no desconecté la manguera, esta se llenó de aire y por eso él salió más allá de la zona a la que siempre sale, la zona de seguridad”, dijo Álvarez , quien lleva tres años trabajando en la atracción. ”Soy el encargado de la seguridad del hombre bala y esta vez, lamentablemente, a mi amigo le fallé y asumo mi responsabilidad. Lapsus mental, llámenle como quieran”, cerró.