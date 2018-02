La periodista y legisladora porteña de 50 años murió el martes cuando se realizaba una endoscopía, un estudio médico mínimamente invasivo que requiere anestesia general y cuyos riesgos son muy menores, por eso sus familiares buscan respuestas sobre lo que ocurrió.

El parte médico del Sanatorio fue escueto. “El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta”, detalló el Servicio de Gastroenterología. “Durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación”, agregó en el comunicado que omitió los nombres de los profesionales que atendieron a la periodista.

Ayer la anestesista que intervino a Pérez Volpi se presentó en forma voluntaria al juzgado como autoimputada, con un abogado defensor.

Vázquez explicó que en principio la anestesista es la única acusada. Agregó: “El sanatorio no puede estar imputado en una causa penal como sanatorio. Solamente personas físicas pueden estar imputadas. Así que si está el nombre del sanatorio, no significa nada”.

Según el periodista Guillermo Lobo, la anestesióloga sufrió un shock ante la muerte de la periodista y durante una hora no pudo emitir palabra.

“El comunicado fue muy malo”

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro, su compañero de años en TN, habló en Intrusos y aseguró que es muy inusual que una endoscopía termine de esa manera. Barajó la posibilidad de que sufriera una perforación esofágica durante la intervención y calificó el comunicado de la Trinidad como “muy malo”.

Embed Como se cuidan el culo entre ellos los médicos. — JORGE RIAL (@rialjorge) 7 de febrero de 2018

¿Mala Praxis?

“Es un caso parecido al de Ricky Fort”

Tras la inesperada muerte de Pérez Volpin, Eduardo Fort, hermano mayor del recordado Ricardo, se expresó contra el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. “¿Y ahora qué mentira van a decir?”, escribió en Twitter y reavivó la polémica por la presunta mala praxis que el mediático habría sufrido allí, cinco años atrás. “Todavía no puedo entender cómo murió Débora. Es un caso muy parecido al de mi hermano”, amplió luego consultado por Clarín. “Todo esto me hizo revivir lo que pasé con mi hermano, cuya causa sigue su curso”, agregó. El año pasado, la Justicia revocó el sobreseimiento de los médicos que atendieron a Ricky, quien -según se dijo- “murió súbitamente y por una arritmia irreversible” pese a que él estaba internado por una infección en la rodilla izquierda.

Marcelo Bonelli y sus compañeros de El Trece expresaron su Marcelo Bonelli y sus compañeros de El Trece expresaron su tristeza Marcelo Bonelli y sus compañeros de El Trece expresaron su tristeza.

El dolor de los colegas en las redes y en la pantalla

Buenos Aires

“Estuve trabajando doce años con ella todas las mañanas. Estoy shockeado”, expresó Marcelo Bonelli al aire al enterarse del fallecimiento de Pérez Volpin. Ayer se le escaparon unas lágrimas al despedirla en Arriba Argentinos: “Ella estaba bien. Yo estuve en contacto con ella el fin de semana. Nos íbamos a ver esta semana. Era de esas personas inconmensurables que cuando pasan por un lugar te dejan algo en el corazón”.

En tanto, Sergio Lapegüe rompió en llanto y señaló: “Esto da bronca, da tristeza; ella era una buena persona”.

Melina Fleiderman, periodista de C5N y novia de Marcelo Funes (ex marido y padre de los hijos de Débora), le dedicó un emotivo mensaje en las redes. “Los míos, los tuyos y los nuestros… una familia, eso somos nosotros. Siempre sonriendo, siempre cálida, divertida, dulce y enorme Mamá. Me quedo tranquila por haberte dicho lo orgullosa que estaba de nuestra relación. Jamás en la vida voy a dejar de cuidar y mimar a tus cachorros. Acá estaremos para mantener en alto tu recuerdo”, escribió.

Débora Pérez Volpin será velada hoy en la Legislatura porteña. Débora Pérez Volpin será velada hoy en la Legislatura porteña.

“Quisiera que me recuerden como a una buena persona”

Buenos Aires

“¿Le tenés miedo a la muerte?”, le preguntaron a Débora Pérez Volpin en una de sus últimas notas. “La tuve cerca este año con mi papá y la verdad es que he aprendido a conocerla de otro modo”, respondió en alusión el médico Aurelio Pérez Flores, quien falleció el año pasado. Según reveló, la partida de su padre la ayudó a tomar la decisión de dejar El Trece para postularse como legisladora porteña. Reflexionando sobre su futura partida, agregó: “Cuando no esté, me gustaría que me recuerden como a una buena persona”.

Pérez Volpin será velada hoy en la Legislatura porteña. La ceremonia iba a ser íntima pero ante las muestras de afecto, sus familiares aceptaron abrirla al público.