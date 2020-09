Horacio Cabak es tendencia en Twitter por criticar la cuarentena

"No. Porque no es así. Y lo sabés bien. Y pensar que has coordinado charlas sobre Ciencia y Salud en lugar de colegas periodistas científicos que jamás dirían semejante falacia", le reclamó la periodista científica Andrea Gentil.

Lejos de quedarse en el molde, Horacio Cabak redobló la apuesta con otra publicación en la que enumeró los permisos que supuestamente hay que sacar para circular.

https://twitter.com/HoracioCabak/status/1308047764203483137 Leyendo las repuestas , no me sorprende que muchos no se den cuenta, sino que los celebren y lo disfruten. https://t.co/TNSLv6jfv6 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 21, 2020

"1-permiso para circular 2- para trabajar 3- para correr 4- para caminar 5- para ver a hijos 6-para ir al médico 7- para ir al banco 8- para cruzar de provincia a capital 9- para que ingrese alguien a tu domicilio. 10- para encontrarte con tu familia. Esos son solo algunos", respondió el modelo.

https://twitter.com/HoracioCabak/status/1308094484199149570 1-permiso para circular

2- para trabajar

3- para correr

4- para caminar

5- para ver a hijos

6-para ir al medico

7- para ir al banco

8- para cruzar de provincia a capital

9- para que ingrese alguien a tu domicilio.

10- para encontrarte con tu familia.



Esos son solo algunos. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 21, 2020

"Sabes q ya no piden permiso en CABA para hacer esas cosas. A lo sumo sacas turno en bancos y médicos y puede haber control en transporte público, que no creo uses ¿Sabes que el barbijo es obligatorio? ¿Viste cuántas personas no lo usan? Esas cosas miramos los #periodistascientificos Saludos", señaló Gentil.

"Absolutamente falso, en especial porque en CABA decidieron que no hay ni cuarentena, ni restricciones, ni un carajo. Si querés irte a cagar, permiso concedido. Parece que te olvidaste que hay una pandemia mundial y que en otros lugares no hay 'permiso', sino TOQUE DE QUEDA", contrapuso otro usuario de Twitter.

"Date una vuelta por provincia y chequea las restricciones. No todo pasa en CABA campeón del mundo", replicó Cabak, antes de dedicarle un insulto a otro internauta que manifestó: "Y claro salame, de otra forma podés contagiar al resto..". "No, idiota, si estás respetando la distancia, mantenés el cubrebocas y te sanitizás como corresponde no contagiás", respondió el conductor.

"Miente, señor. No es necesario permiso para sus puntos 3, 4, 5, 7, 9 ni 10. Usted está muy desinformado o se hace. (No es una pregunta)", intervino otra seguidora, a lo que Horacio Cabak expresó: "Usted piensa que el país termina en la general paz. No es pregunta". "No el que piensa eso es usted cuando menciona el punto 8, a nadie que viva en el interior nos interesa, nos afecta", contrapuso la mujer.

"Vivo en la parte del país que no es CABA. 1-Podes circular libremente por el pais -NO", sostuvo Cabak. "Podes abrir cualquier local en cualquier momento? O desarrollar cualquier tarea no esencial sin permiso? NO", añadió. "Hay zonas donde esta restringida la actividad física. Por ejemplo BARRIOS CERRADOS", escribió.

https://twitter.com/HoracioCabak/status/1308400755213250561 Vivo en la parte del pais que no es CABA

1-Podes circular libremente por el pais -NO

2-Podes abrir cualquier local en cualquier momento?O desarrollar cualquier tarea no esencial sin permiso? NO

3-Hay zonas donde esta restringida la actividad física.Por ejemplo BARRIOS CERRADOS. https://t.co/j5Dg0f7Yhl — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 22, 2020

Para rebatir los tuits de quienes salieron al cruce por los permisos para circular en relación a los hijos con padres separados e ir al médico, remarcó: "Si no conviven todavía tenés que pedir permiso en alguna jurisdicciones".

https://twitter.com/HoracioCabak/status/1308402770530177024 5-Si no conviven todavia tenes que pedir permiso en alguna jurisdicciones.

6-para ir de una provincia a otra si, aunque sean 5km

7-durante meses si

8-Anularon la sube

9-En barrios y edificios de PBA todavia sigue el control policial de los administradores

10-idem 9 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 22, 2020

"Para ir de una provincia a otra si, aunque sean 5km", subrayó para luego enfatizar que "durante meses" se precisó una autorización para ir a los bancos y que anularon la tarjeta SUBE para las personas que viven en Gran Buenos Aires y Capital Federal que no están catalogadas como trabajadores esenciales. "En barrios y edificios de PBA todavía sigue el control policial de los administradores", resaltó.