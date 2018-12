Hoteleros piden que haya más controles sobre los informales

“No hay información fehaciente sobre la cantidad de clientes que están optando por la informalidad, pero las mediciones de la Federación Argentina, que nosotros integramos, indican que a nivel nacional es del 50 por ciento. Creemos que esto se puede reflejar en la Provincia, con algunas variaciones entre la capital y el interior”, comentó.

Consideró que la proliferación de los alojamientos informales se debe, principalmente, a la fuerte carga impositiva que hay sobre la actividad. Aseguró que el costo tributario y de cargas sociales representa la mitad de la estructura de costos, lo que propicia que algunos propietarios de departamentos se vuelquen a la clandestinidad.

Otra de las razones es que la tarifa no es rentable, según manifestó Ammann. Ocurre que no pueden acompañar a la inflación porque el mercado no podría pagar esos valores.

Puntualizó que, incluso, en algunos edificios de departamentos se pueden encontrar alquileres por día, algo que los consorcios prohíben taxativamente. Precisó que este fenómeno puede traerles problemas de seguridad a los vecinos e instó a las administraciones a controlar con mayor vehemencia. “Se puede tener gente buscada por la Policía y no saberlo es un tema que hace a la seguridad de los inquilinos”, comentó.

El dirigente adelantó que los cálculos de la Municipalidad evidencian que la temporada de verano tendrá un importante movimiento turístico en la ciudad motivado por la escalada del dólar, que privó a mucha gente de viajar al exterior y produjo un crecimiento del turismo interno.

La mitad viene por trabajo

La semana pasada, la Municipalidad de Neuquén reveló que la mitad de las personas que se alojan en hoteles viene por trabajo. En tanto, el 39 por ciento viene por eventos, congresos y convenciones, encuentros deportivos, espectáculos y visitas familiares. Con respecto al origen de los visitantes, el 35 por ciento proviene de Buenos Aires, mientras que un 21,3 por ciento lo hace desde el interior de la provincia.

