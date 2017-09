Rubén López, hijo del Julio López, encabezó el acto que tuvo lugar en La Plata, donde se leyó un documento y se reclamó justicia por el testigo y la aparición del artesano.

"Este aniversario nos encuentra preguntándonos dónde está Santiago Maldonado", afirmó el hijo de López, quien fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, tras declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz.

"A 11 años de que mi viejo no está no tenemos ninguna información y la Justicia no nos brinda lo que necesitamos: no sabemos si es porque no pueden o porque no los dejan", sostuvo Rubén López en declaraciones a la prensa, antes de la lectura del documento final.

El hombre volvió a apuntar "al entorno" del represor Etchecolatz por el presunto secuestro de su padre, aunque agregó: "A 11 años del inicio de la investigación no tenemos nada, más que sospechas".

"Creemos que desde el entorno de Etchecolatz hicieron esta desaparición, pero todo sigue siendo una incógnita. Quizás con todo este escándalo de Maldonado alguien aporte ahora información sobre mi viejo", agregó el hijo del testigo.

Justamente, la desaparición de López en 2006 se dio en el marco del juicio en el que se presentaba como querellante y testigo clave, y en el que había relatado el horror de la aplicación de tormentos y asesinatos contra detenidos en el "Pozo de Arana", el sitio platense donde se montó un centro de detención clandestina.

Etchecolatz, quien al cabo de ese juicio recibió la pena de reclusión perpetua y fue alojado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, se convirtió en el primer sospechoso de la desaparición de López.