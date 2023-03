Huevo Müller confesó qué hizo el día que se quedó sin ahorros

"Al principio no me gustaba que me llamen así, pero ya me amigué con eso. Una exnovia un día me dijo 'la gente te conoce con ese nombre' y es la verdad. Hay muchos actores que se mantienen con el apodo y en definitiva yo lo único que no quería era quedar pegado al personaje y lo logré", recuerda el reconocido actor a 14 años del mencionado suceso televisivo.