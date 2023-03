Flor Vigna mostró cómo es un "domingo tradicional" en la casa de sus padres

Flor Vigna , la actriz devenida en cantante reconoció, en más de una oportunidad, que cuando era niña vivía en un hogar humilde al que muchas veces prefería no invitar a sus compañeras de colegio. Hoy, en cambio, la ex Combate y actual novia de Luciano Castro logró con mucho esfuerzo tener un buen nivel de vida. Sin embargo, cada vez que se junta con los suyos, reafirma el valor de la familia .

“Cuando era chica me daba vergüenza porque sentía que mi familia no era normal. Después entendí que ninguna lo es … jaja. Y que las locuras y las rarezas que vivimos nos hacen a nosotros. Me encantaría parar un ratito el tiempo y que se siente a tomar mates con nosotros. Que el pelo ese mágico le cure todos los males a cada uno de mi familia. Disfrútense mucho. Buen domingo”, escribió Flor.