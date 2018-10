Hugo Moyano amenaza: "La gente va a reaccionar"

Buenos aires. “La gente va a reaccionar, porque Pablo es muy querido. No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza”, dijo el líder de Camioneros, Hugo Moyano, en referencia al pedido de detención que pesa sobre su hijo, solicitado por un fiscal de Lomas de Zamora en una causa por asociación ilícita en Independiente. “Es un disparate. No hay ningún motivo real para la detención”, agregó el papá de Pablo, que, igualmente, se mostró confiado en que el arresto no se dé.