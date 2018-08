Después de más de 8 meses en Neuquén dirigiendo al Dino, institución que lo tuvo también como director técnico en 2003 (campeón de Lifune) y 2004, el oriundo de Tandil regresa a su ciudad pero no cierra las puertas para un nuevo ciclo. “Se cumplió un ciclo brillante y no me sentía al 100 por ciento, y para seguir dirigiendo quiero estar bien. No iba a aflojar ahora, si seguía iba a ser de otra forma”, expresó Arozarena.

Hugo Silva, presidente de Maronese, no dudó al momento de calificar al técnico como uno de los mejores que tuvo la institución. “Alberto no es un técnico cualquiera, es un amigo y además un gran profesional”, dijo el mandamás del Dino y agregó: “No se va cualquier DT, se va un amigo”.

El presidente de Maro dejó claro que la decisión lo tomó por sorpresa y por ello volverá a hacerse cargo del plantel mayor.