Plottier

Una enfermera del Hospital de Plottier tuvo ayer uno de los días más importantes de su vida. Camino a su trabajo, a pocos metros escuchó unos ruidos que le llamaron la atención y, al acercarse, se encontró con la sorpresa de que era una beba que estaba tirada en la vereda.

La niña, envuelta entre mantas, fue ingresada al hospital, donde los médicos que la atendieron pudieron constatar que era recién nacida, ya que aún tenía el cordón umbilical.

Hipotermia

Fuentes consultadas confirmaron que la pequeña sufría un grado de hipotermia y tenía raspones. El hecho ocurrió a las 8:45 de ayer en la esquina de la calle Don Bosco y Quillén, en un sector descampado y cercano al Hospital de Plottier. En pocos minutos, la Policía y personal de la Justicia intervinieron ante esta increíble situación.

El fiscal que actuó fue Maximiliano Breide Obeid, quien confirmó los hechos e indicó que aún no dieron con la madre.

El funcionario judicial explicó que ante esta situación se le da intervención a la Secretaría de Menores de la provincia, desde donde luego se determina si la criatura será dada en adopción.

La pequeña, quien habría nacido durante la noche anterior y no en ese establecimiento hospitalario, tenía entre las mantas una nota escrita de puño y letra por quien sería su madre.

38 semanas de gestación tendría la beba encontrada ayer en Plottier. La estimación fue realizada por personal del Hospital de Plottier durante los primeros exámenes realizados. Luego la beba fue derivada al Hospital Heller.

“Si me quedo con mami mis hermanos corren peligro, cuídenme por favor, me voy a portar bien. No voy a ser como mi papá. Soy un ángel para mi mami, me ama. Pero no puedo estar con ella, no le cuenten a nadie”, decía el papelito que encontraron los médicos al revisarla.

La Justicia comenzó una investigación para dar con la madre de la nena. Para eso, ayer analizaban la captura de las cámaras de seguridad que están distribuidas por la localidad.

Además, dieron aviso a todos los centros de salud para intentar verificar a las mujeres que estaban por dar a luz en esa fecha y así tratar de encontrar a quien parió a la beba.

Desde el Hospital de Plottier confirmaron que luego de darle la primera atención, la criatura fue derivada al Hospital Heller de Neuquén capital para realizarle otros estudios.

En la nota también había una indicación sobre posibles enfermedades que la beba o su madre podrían tener. Hablaba de diabetes, tiroides y cáncer.

Antecedentes

Hubo 25 casos durante el 2015 en el país

Las cifras del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indican que en 2015 hubo 25 bebés abandonados; en 2014, también 25 y en 2013, 30, en tanto la edad de las madres que llegan a esa situación ronda entre los 20 y 30 años. “Si bien no hay datos estadísticos específicos sobre la edad de estas mujeres, vemos que en general están en la franja de 20 a 30 años”, aseguró Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones y especialista en Derecho de Familia. El experto destacó que “la maternidad es una construcción cultural, familiar”, al hacer referencia a los bebés hallados recientemente.