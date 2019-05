Iliana Calabró cruzó duro a Charlotte Caniggia

Las declaraciones de Charlotte indignaron a las periodistas de Ángel de Brito, pero fue Iliana Calabró la que se encargó de atender a su ex compañera de teatro: “Que no me haga hablar… ¿Cómo que no tiene problemas con nadie? Nosotros padecimos a su ex pareja”, comenzó diciendo la angelita. Ante el asombro en el piso, Calabró aclaró: “En un momento, los productores no dejaron entrar al teatro a Lhoan. Tenían una relación muy tensa. Y todos le hicimos el aguante, así que Charlotte que no me tire la lengua hablando. Se mete con mi trayectoria. Hace 40 años que me gasto la suela y levanto la valija por todo el país. Así que conmigo, no. Conmigo no te metas”.

Embed