La decisión del fiscal federal Di Lello también alcanza a los ex titulares de la AFI y a un grupo de agentes. Se investiga el espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad.

Imputan al ex presidente Macri por supuesto espionaje ilegal

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió este viernes una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.