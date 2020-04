“Según se pudo constatar a través de denuncias y testimonios, el médico atendió a pacientes en las localidades de Freyre y Morteros los días 26 y 27 de marzo”, indicó el informe judicial.

Cuando se conoció semanas atrás que Elkin era portador de coronavirus, el presidente del club del este de provincia de Córdoba, Pablo Esser, había manifestado a Télam que el médico "no tuvo contacto con el plantel profesional" tras volver de Chile y que tampoco concurrió a las instalaciones del club de la ruta nacional N°19.

Lo contradictorio es que semanas pasadas el doc cuestionó a los que violaron la cuarentena...

Santiago Sotto on Twitter “Lo que sienten los médicos al regresar a su casa luego de 24 horas de guardia y ver que hay gente que no cumple la cuarentena no se puede expresar al aire”



Daniel Elkin, Jefe Médico de Sportivo Belgrano, primer infectado de coronavirus del Fútbol Argentino en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/Toh83rhA2Q — Santiago Sotto (@SantiSotto) April 8, 2020

Elkin, por su parte, había asegurado en medios locales: “La cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás”.

LEÉ MÁS

El neuquino que se queda en Primera por la pandemia: "No da para festejar"

D10s hizo el milagro: ¡Se salvó el Gimnasia de Maradona!