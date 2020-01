Embed

"Se encontró un cuerpo en el interior del supermercado", confirmaron fuentes policiales. Según la información publicada por Clarín, la mujer habría entrado al local para rescatar el dinero y quedó atrapada bajo mercadería en un lugar de difícil acceso.

incendio.jpg

El incendio se inició en el supermercado chino ubicado en la avenida Córdoba 5582, en Palermo.

El lugar, según las fuentes, mide 8,60 metros de frente por 20 metros de fondo.

Además, precisaron que las llamas se desarrollaron "en la planta baja, entrepiso y terraza, en su parte media contrafrontal”.

Por precaución, el Grupo Especial de Rescate (GER) evacuó el edificio lindero, mientras los bomberos combatían el fuego desde la terraza y por la entrada principal.

incendio3.jpg

“Fueron trasladados por inhalación de humo tres oficiales de la policía de la Ciudad, una mujer que trabajaba en el supermercado y dos mujeres que estaban en edificios linderos”, indicó a Télam el jefe de SAME, Alberto Crescenti.

Los pacientes fueron derivados a los hospitales Tornú, Fernández y Durand.

El dueño del supermercado, visiblemente afectado en una crisis de nervios, manifestó a las autoridades policiales que una familiar aún estaba dentro del inmueble, pero fue tranquilizado al señalarle que había sido rescatada minutos antes.

"No me dejaron entrar a rescatarla. No volví a entrar. Yo quería entrar y no me dejaban. Yo sabía que si entraba la podía sacar. Estaba en el dormitorio. Yo sabía dónde estaba", contó el hombre a la prensa.

Personal de Logística y Guardia de Auxilio colaboran con los Bomberos en la asistencia del caso.