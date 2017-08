Independiente no pudo en Tucumán y deberá revertir la serie de local

Luis "Pulguita" Rodríguez sacó a relucir una vez más su capacidad goleadora y marcó el único gol del partido sobre el final del primer tiempo, luego de una buena maniobra colectiva que inició David Barbona, siguió con el centro de Rodrigo Aliendro que Ismael Blanco dejó pasar para que el goleador dejara sin chances al arquero Martín Campaña.

Aunque la ventaja es mínima, el triunfo de local siempre es importante y en este caso tiene un valor agregado porque los tucumanos mantuvieron el arco en cero, y ese puede ser un dato que adquiera mayor valor si los dirigidos por Ricardo Zielinski logran marcar otra vez en la revancha, para poner en la balanza el gol de visitante, que suele pesar mucho a la hora de la definición.

El desquite se disputará el 12 de septiembre en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda. El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final contra el vencedor de Estudiantes de La Plata-Nacional de Paraguay (jugarán mañana la ida en Asunción).

Tras ese decisivo enfrentamiento, una semana después, el Decano y el Rojo volverán a estar frente a frente por la Copa Argentina, encuentro que debió jugarse el jueves pasado pero que fue reprogramado por pedido de ambos clubes para el 19 de septiembre.

Atlético Tucumán ratificó que no sabe especular y que su fuerte está de la mitad de la cancha hacia delante al tomar el protagonismo del cotejo y jugar siempre con el arco de Martín Campaña en la mira.

Una perfecta definición de Ismael Blanco hubiese significado la apertura del marcador pero el delantero, que hizo su presentación oficial en el Decano, estaba apenas adelantado y por eso la jugada fue invalidada por posición adelantada.

Pulguita tuvo su chance cuando cabeceó un rechazo corto de Campaña pero la pelota, que iba directo al arco, fue sacada por Alan Franco, que salvó a su equipo que a esa altura lucía confundido y sin reacción.

Pero el visitante también tuvo su chance gracias a una gran maniobra de Nicolás Tagliafico, que desbordó por izquierda, envió un centro y le pelota, tras rebotar en un defensor, pegó en la cara de Gastón Togni para estrellarse en el travesaño.

Parece injusto que el primer tiempo terminara sin goles, pero Rodríguez se encargó de hacer estallar el Monumental al definir una buena acción colectiva de su equipo y darle al local la ventaja que merecía.

Cuando quedó en desventaja, Independiente comenzó a atacar más por necesidad que por convicción, y aunque reforzó la ofensiva con el ingreso de Leandro Fernández, le costó mucho complicar a Lucchetti, quien sólo tuvo que esforzarse para sacar con el pie un derechazo de Fabricio Bustos.

Síntesis:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Nicolás Tagliafico; Nery Domínguez, Diego Rodríguez, Ezequiel Barco, Maximiliano Meza y Gastón Togni; Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.

Goles en el primer tiempo: 42' L. Rodríguez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 15' Leandro Fernández por D. Rodríguez (I), 25' Alejandro Montiel por Risso Patrón (AT), 29' Martín Benítez por Barco (I), 32' Favio Álvarez por Núñez (AT) y Alejandro Melo por Blanco (AT).

Amonestados: Núñez y Cabral (AT). Meza, Fernández y Domínguez (I).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: José Fierro (Atlético Tucumán).