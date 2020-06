El dirigente del Frente de Todos fue padre por segunda vez: con su esposa, Agustina, tuvo a Florentino en el Sanatorio Regional de Dolores.

El pejotista narró: "Fui a Dolores a llevarle la leche a Florentino, que nació a las 11:00, no toma la teta y tenía hambre: la mamá me llamó para que le llevara la leche. Voy y en la entrada (a Dolores) me para la Policía y me dice que por orden del intendente Camilo Etchevarren no podía entrar a la ciudad, por más que vaya a llevarle leche a mi hijo recién nacido".

Sin embargo, pese a que él no pudo entrar, aprovechó que un conocido estaba ingresando y le pidió el favor de alcanzar el alimento hasta el Sanatorio Regional. Claro, que no se trataba de la prohibición del ingreso a la ciudad, sino de una clara medida del intendente macrista.

INTENDENTE DOLORES.jpg

En un audio que se hizo viral, Echarren contó: "Para sorpresa, me llama gente de la Policía de Dolores para decirme que el intendente había hecho un despliegue alrededor del Sanatorio y mandó a revisar los baúles en la entrada para ver si yo quería o pretendía entrar a Dolores en un baúl".

Además, se quejó: "No me deja de sorprender este tipo. No entiendo cómo Dolores elige a este matón como intendente. Estoy en mi casa: que me sigan esperando, revisando baúles".

Sin embargo, la indignación no terminó allí, ya que la pelea entre el jefe comunal de Castelli y el de Dolores siguió vía entrevistas: "No puedo entender cómo un intendente en medio de una pandemia se ocupe de hacer semejantes cuestiones, que hablan de la miserabilidad".

Claro, que desde la Municipalidad de Dolores salieron al cruce contaron que la decisión de no dejarlo entrar se debió a que Echarren intentó ingresar después de las 19:00, el horario límite para que puedan entrar personas que no residan en el primer pueblo patrio.

Por parte de Etchevarren, que no salió a dar la cara, habló su vocero, Eduardo Vignolo "No había ningún motivo que ameritara su ingreso. Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la Policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no".

