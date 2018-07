Pase lo que pase estamos con vos!!! #Fuerzanahir", publicaron en “Nahir Galarza FansClub” apenas se conoció la sentencia, informan los colegas de Los Andes.

Mientras que en otro de los grupos sostienen que la joven “No es un monstruo ni el demonio. Es una chica, con sentimientos, que está sufriendo y necesita nuestro apoyo. #FuerzaNahir!!! #TeAmamos #NahirGalarza”, aseguran en “Nahir Galarza FansClub”, que ya cuenta con 8.600 seguidores.

“Si no están de acuerdo son libres , les pedimos que no se entrometan en nuestro espacio,este bien o mal , estemos en la razón o no , es un espacio de nosotros, si no están de acuerdo busquen alguna página anti nahir o creen la suya !!”, piden en “Nahir Galarza Fan Clubb – Sde”, con poco más de 300 seguidores.

