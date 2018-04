"Nosotros tuvimos que suspender algunas de nuestras actividades para realizar la captura. El juez nos envió una foto del can y en base a eso estamos recorriendo pero hasta el momento no lo hemos encontrado. Hemos encontrado otros perros pero no los que se refiere el juez", dijo Luis Albinoli, secretario de Obras Públicas de la localidad de Wanda, en declaraciones radiales.

Según detalla el oficio librado por el juez José Roberto Segovia, el animal “compromete la seguridad física de las personas y sus bienes ocasionando molestias y daños de consideración”.

Al parecer, no se trata de un perro callejero sino que tiene dueño, aunque siempre circula por la misma zona. Sin embargo, hasta el momento los once efectivos destinados al operativo para atraparlo no tuvieron suerte.

"Lo buscaremos hasta que diga el intendente. Me gustaría cumplir con mi tarea y trabajar para que el pueblo esté lindo", se lamentó el funcionario.

LEÉ MÁS

Multaron al dueño de un pitbull por atacar a un perro en la calle

La emotiva historia del policía que le regaló un asado a su perro por su cumpleaños