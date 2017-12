Insólito: roban un local vecino de una comisaría

El hecho angustió a los propietarios del negocio, quienes en el último tiempo habían extremado las medidas de seguridad, colocando cortinas especiales y montando un sistema de alarmas. Pero lo que decididamente indignó a los comerciantes fue que, pese a estar al lado de la comisaría, si no fuera por la denuncia que ellos fueron a hacer, los policías ni se habrían enterado del robo ocurrido al galpón vecino.

Según parece, esta modalidad de entrar por los techos se viene repitiendo en los negocios de la zona, justamente llamada El Peligro, en la que prácticamente no queda un comercio que no haya sido víctima de un robo. “Hay faltantes que todavía no se determinaron. Es inaudito que esto ocurra al lado del destacamento. No podemos estar tan vulnerables”, dijo uno de los dueños del lugar.