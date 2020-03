Intentaron robarle el celular a La Chepi y se descargó en Instagram

“Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...!”, contó la actriz, mientras le sangraba su nariz en su primera historia de Instagram. Luego, y con lágrimas en los ojos, siguió diciendo: “Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti… Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”.