Las mismas postales fueron intercaladas con otras, cuando Verónica Lozano leía un mensaje que le había mandado una joven que fue maltratada por Vera, quien tras deshacerse del cuerpo de Gordillo, habló con un amigo, se entregó en una comisaría y confesó el crimen.

"Foto de la víctima en ropa interior. El asesino con la cara tapada. Te quedan dudas de lo que es el patriarcado? Sin vergüenzas, me dan asco", "Cuando la víctima es un hombre, los medios muestran la cara de los asesinos sin problema. Cuando la víctima es una mujer, pasa esto... Asco", "Por qué le tapan la cara al chabon si ya se sabe que es culpable? Por qué le tapan la cara al asesino de Micaela si el mismo confeso que la mato? No recuerdo que a Nahir Galarza le hayan tapado la cara #CortaPorLozano", fueron algunos mensajes que circularon en las redes.

Cortá por Lozano on Twitter Caso Micaela: "El femicida presenta marcas en su cuerpo" detalla Gastón Cabello, periodista de Catamarca, en #CortaPorLozano. pic.twitter.com/TS4QY41b3G — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) March 2, 2020

Los televidentes también manifestaron su enojo porque la modalidad que se replicó en las fotos utilizadas para tratar el femicidio en la localidad bonaerense de Roque Pérez, donde una nena de 8 años, quien permanecía desaparecida desde este domingo, fue hallada asesinada, incinerada y enterrada en la casa de un primo, un joven de 22 años que fue detenido.

Después de unas horas, Verónica Lozano, se hizo eco de la polémica y acudió a su cuenta de Twitter para hacer un mea culpa en nombre de ella y el staff del envío de Telefe. "Exponer a la victima en ropa interior estuvo horrible y pido disculpas en nombre del equipo @CortaPorLozano", arrancó diciendo en alusión a la postal de Gordillo.

"La foto del Sorete de Naim, femicida, no se puede mostrar hasta que no haya sentencia; siempre aclaro eso y refuerzo diciendo que en mis redes se puede ver su cara sin censura", añadió.

Además, replicó con su posteo un mensaje de la escritora y politóloga feminista Florencia Freijó, quien había salido en su defensa, al decir: "Ay por favor, no ataquemos a nivel personal, hay todo un equipo de producción y nos estamos explicando y apoyando entre todos para comunicar bien. En serio, sino Twitter ya no puede ni usarse".

VL on Twitter Exponer a la victima en ropa interior estuvo horrible y pido disculpas en nombre dl equipo @CortaPorLozano .La foto dl Sorete d Naim , femicida , no se puede mostrar hasta q no haya sentencia ; siempre aclaro eso y refuerzo diciendo q en mis redes se puede vr su cara sin censura https://t.co/qm4MgA2wQZ — VL (@verolozanovl) March 3, 2020

El pedido de disculpas de Lozano fueron bien recibidos por algunos internautas. "Bien ahí. Hay que tener humildad y ovarios para reconocer lo que estuvo mal", "Rescato que en forma diaria exponen en su programa los cientos de casos que suceden de violencia de género y feminicidios y le dan voz a las víctimas y familiares. Después todos tenemos que aprender", "Vero sos todo lo que está bien! Pocxs tienen la humildad de pedir disculpas, y sos de las pocas conductoras de tv con perspectiva de genero", "Me llamo la atención la foto cuando la vi @verolozanovl fue un error valoro tu sensibilidad de exponer todos los días lamentablemente los femicidios!","Vero! Consejo: curso de perspectiva de género para los productores de tu programa. Súper importante para que esto no se vuelva a repetir", manifestaron.

Sin embargo, otros hicieron hincapié en la doble vara y mencionaron otros casos, donde no se actuó de la misma manera.

Cortá por Lozano on Twitter Caso Fernando Báez Sosa: @mauroszeta informa que la fiscal Verónica Zamboni continuará a cargo de la causa. #CortaPorLozano pic.twitter.com/Kj4lzpW5dW — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) February 26, 2020

"SIN sentencia NO se puede mostrar la cara? Pero si a Galarza le vimos la cara, las tetas, y hasta el culo. A los rugbiers también les vimos las caras todos por semanas. Eso de que sin sentencia no se puede mostrar cara NO APLlCA para todos los casos. Solo para los femicidas, no?", "Las disculpas están tarde, siguen reforzando la televisión machista, siguen exponiendonos hasta MUERTAS. Solo muestren al femicida, blureando la cara. Dejen de exponernos"

robo-guerrero on Twitter #CortaPorLozano Foto de la víctima en ropa interior. El asesino con la cara tapada. Te quedan dudas de lo que es el patriarcado?.

progama de mierda que tienen

basuras! sin verguenzas

me dan asco. pic.twitter.com/bP04VTfhqB — robo-guerrero (@gutty_85) March 3, 2020

pola on Twitter Siguen exponiendo a la victima ? Asquerosos después preocupados por los feminicidios si uds mismos le tapan la cara al cerdo y la victimaria en bikini #CortaPorLozano — pola (@khamylin) March 4, 2020

MGl on Twitter Cuando la víctima es un hombre, los medios muestran la cara de los asesinos sin problema. Cuando la víctima es una mujer, pasa esto... Asco @CortaPorLozano pic.twitter.com/XBQHlrXFpq — MGl (@micagarciarena) March 3, 2020

chulamis on Twitter Por qué le tapan la cara al chabon si ya se sabe que es culpable? Por qué le tapan la cara al asesino de Micaela si el mismo confeso que la mato? No recuerdo que a Nahir Galarza le hayan tapado la cara #CortaPorLozano — chulamis (@chulamis1) March 3, 2020

Nic Altamiran on Twitter Todo Telefe hizo lo mismo en este caso al pedo. La Cara del Asesino ese se vio en todo el planeta — Nic Altamiran (@NicolasGermanA1) March 3, 2020

Mai on Twitter Hasta cuando se va a seguir cuidando el rostro del FEMICIDA, (habiendo confesado) y no el rostro de la pobre VÍCTIMA, HASTA CUANDO???? #JusticiaPorGuadalupe #CortaporLozano pic.twitter.com/MDdKbZ8xmJ — Mai (@Maibelennn) March 3, 2020

sᴏʟᴀɴᴀ ᴠᴀʟᴇɴᴛɴᴀ on Twitter No entiendo porque en "Corta Por Lozano" tapan la cara de Naim Vera y muestran la de Micaela ♀️ — sᴏʟᴀɴᴀ ᴠᴀʟᴇɴᴛɴᴀ (@valesalomon_) March 2, 2020

Gabi on Twitter Programas como "Cortá por Lozano" en donde a la víctima de feminicidio se le muestra en ropa interior y al asesino se le cubre el rostro. #JusticiaPorMicaela pic.twitter.com/qw2wRYdiLv — Gabi (@GabiRamirez98) March 3, 2020

Ayli on Twitter Que vergüenza de programa. A nadie se le ocurrió poner otra foto? Y si esa foto era la única más vale no poner nada. No aprendieron nada. Me la suda q el flaco estudie medicina!! — Ayli (@aylen_n_m) March 4, 2020

LEÉ MÁS

Vero Lozano recordó cuando la echaron por enfrentar a un maltratador

Verónica Lozano estalló por la liberación de un femicida