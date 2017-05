"Intento mantenerme al margen de todo lo que se dice de mí"

“No voy ni a Neuquén ni a ningún lado porque trabajo de lunes a lunes y grabo muchas horas por día”, comparte en uno de los pocos espacios que le quedan, en el medio de una jornada intensa. Cuando tiene un rato libre, dice, “conecta con sus cables a tierra”: entrena, aprovecha a tomar unos mates mirando al río (vive en Vicente López), visita a su familia –de la que vive cerca-, o sale con sus amigos. Tiene muchos en los que confía, tanto de la vida mediática como de “toda la vida”. “Si bien siento un cansancio físico, estoy más que agradecido con lo que estoy viviendo. Estoy trabajando de lo que me gusta y feliz de que de a poco se fueron dando las cosas que siempre quise”.

-¿Con qué relacionás el éxito: saber elegir, esperar, mantener cierta coherencia, o todo eso junto y más?

Creo que la base de llegar a algo en cualquier profesión es mucho laburo y esfuerzo. Pero, a su vez, sin las ganas ni la pasión por lo que hacés no lo podés lograr. También la humildad es clave, porque a medida que uno va creciendo, es un riesgo dejar de tener los pies en la tierra. En ese sentido, mi familia es mi centro. Después, respecto de las decisiones, algunas cuestan más que otras. Y si las tomás mal, hay que saber no caerse y volver al eje.

-Hablando de decisiones, le dijiste que no a Marcelo Tinelli...

Es fuerte dicho así, pero la verdad es que no podía hacer el “Bailando” porque estoy sin tiempo. Con todos los trabajos que tengo, sumarme al certamen no era compatible. Aunque sea un programa que miro y Marcelo mi referente máximo de la conducción, yo tengo que prestarle atención a mi carrera. Si bien me encantaría ir y pasarla bien, siento que tengo que priorizar los espacios en los que puedo conducir, que es lo que me gusta hacer y lo que me rinde. Estoy re contento con mi trabajo: tengo tele, radio, un programa de internet, no sé qué puede ser más importante que eso. Con Ideas quedé mil puntos y entendieron la situación. Quedará pendiente.

-A veces, cuando uno dice que no, teme no volver a tener otra oportunidad...

Es que no lo pienso así. Cuando tomo una decisión no vuelvo a mirar atrás. Porque, si no, no puedo concentrarme en lo que estoy.

-¿Esa actitud de mirar para adelante aplica a las relaciones románticas? Alguna vez se dijo que seguías enamorado de Ivana Nadal, tu ex…

Me preguntaron si estuve enamorado y dije que sí. Tuve tres novias en toda mi vida. Con Ivana también tengo una relación excelente porque nos queremos muchísimo.

-Cambiando de tema, tenés fama de ser el Cabré de los conductores. ¿Cómo te llevás con el mote?

No me gusta para nada. La realidad es que me parece muy machista ese rótulo. Creo que cuando se me describe como un depredador no se piensa en las mujeres. Cualquier relación es de a dos. Me parece un término que pone a la mujer en un lugar muy injusto y por eso me genera mucha incomodidad. Porque respeto a la mujer y porque los pilares de mi vida son mujeres.

-Pero la fama de seductor la tenés, ¿te considerás un hombre encantador a la hora de conquistar?

Soy un remador: en el laburo y en la vida. Cuando me gusta alguien soy insistente y trato de conseguirlo.

-Sos de los que mandan mensajes e invitan hasta que le dicen que sí...

Pará, tampoco es que soy un denso… Hago lo que puedo.

-¿Y tenés ganas de enamorarte?

Y sí, para mí la vida está hecha para vivir de a dos. Ahora es cierto que hay momentos en los que se puede y otros en los que no. Hoy estoy soltero, solterísimo: no tengo tiempo para nada.

-¿Y qué tiene que tener esa mujer para gustarte?

Primero que nada, ser buena gente. Después, me gustan las mujeres familieras y simpáticas y que valoren compartir, que para mí es muy importante. Obviamente que, en principio, me tiene que gustar. Además, tiene que ser alguien que confíe mucho en mí: imaginate que vuelvo muerto a casa a la noche y encima aparecen dichos permanentemente en los medios.

-Sí, por ejemplo vinculados a tu compañera en Combate (por Laura Fernández)...

Sí, con Lau se nos involucra todo el tiempo y nos encargamos permanentemente de decir que no hay nada y que no somos más que buenos compañeros de trabajo. Después, si quieren decir que estuvimos o no juntos, ya no corre por nuestra cuenta.

-Para sumar fuego a la novela mediática aparece Federico Bal (novio de Laura) diciendo que estás enfrentado con él por Barbie Vélez...

Sí, pero son olas de rumores que no terminan más. La verdad es que prefiero no hablar de eso. Está todo bien, es el novio de una compañera y nada más. Todo el tiempo se dicen cosas de mí, es una ola imparable de trascendidos frente a la que intento mantenerme lo más al margen que puedo. Es difícil.