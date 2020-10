Interminable

Paul McCartney lanzará en diciembre McCartney III, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el ex Beatle, a 50 años de su primer álbum solista. Grabado este año en Sussex, Inglaterra, la nueva placa está armada mayormente a partir de versiones en vivo del músico en voz y guitarra o piano, superponiendo su interpretación del bajo y la batería.

Dato: McCartney III saldrá a la luz a 50 años de su primer disco en solitario.

Entonces volvió a fragmentos a medio terminar que había creado a lo largo del tiempo. “Cada día comenzaba a grabar con el instrumento en el que escribí la canción y luego gradualmente lo iba superponiendo. Se trataba de hacer música para ti mismo en lugar de hacer música que tiene que funcionar. Entonces, hice cosas que me apetecía hacer. No tenía idea de que esto terminaría como un álbum”, cerró el ex Beatle.