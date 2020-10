Internaron a Ángela Leiva por una neumonía

"Hola a todos!!! quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por COVID-19, gracias a Dios nada grave pero me internaron para tenerme controlada, creo que mañana (por el martes) me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, los amo!!", escribió la artista en sus historias de Instagram, junto a una imagen de ella misma en el centro de salud.

Hasta el jueves pasado, había sido su compañero de certamen quien peor la había pasado tras el diagnóstico. "Empecé con mucho dolor de cuerpo, de huesos. Me bañaba y me dolía la piel cuando me caían las gotas de agua", contó Lanzelotta en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

"Él la pasó peor que yo. Por suerte sólo he tenido síntomas leves", reveló en ese entonces Leiva, para luego enumerar los síntomas que había presentado. "Tuve fiebre, pero muy poco; dolor de cuerpo; perdí el olfato totalmente como así también el gusto. Ahora tengo un poco de tos, siento como el pecho un poco tomado", sentenció, pero con una gran dificultad para hablar.

"Estoy con nebulizaciones, pero bien. Lo que más me cuesta a mí es el aislamiento, pero porque no me lo esperaba. Pase de estar a full a estar completamente encerrada. Por suerte puedo decir que estoy bien", agregó la artista.

Por el momento, la dupla está siendo reemplazada por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari.