Intiman a Susana por una deuda millonaria a su chofer

“No sabemos por qué no le paga y por qué hace caso omiso a los pedidos. Después dice que paga todo. Nosotros no le pedimos otra cosa que cumpla con la ley”, explicó el Secretario Adjunto del Sindicato de Choferes Particulares Luis D’angelo.

El sindicalista reveló que el chofer gana $25 mil pesos “pero trabaja full time”. “Son las clásicas actitudes de esta gente, que dicen que pagan todo pero no lo hacen. Es de un cinismo total”, dijo D’angelo. Y luego detalló: “Por dar un ejemplo, ella tiene el chofer y le paga veinticinco mil pesos, cuando en nuestro convenio son cincuenta y cinco mil. Cuando se suman horas extras, capacitación, idiomas, cursos de seguridad y otros ítems, el sueldo es $85.090. Ella paga aportes por 25, y no por 85, por lo cual evade el aporte fiscal y el convencional, sino también que evade el aporte al Estado”.

Histórico Marcelo Ahumada acompaña hace 30 años a Su a cada gala, programa y a lugares al que la diva desea asistir. No sólo maneja su auto: también cuida que se filtren personas que quieren acercarse en lugares públicos.

“Ahumada es una persona grande y en algún momento se va a jubilar, no falta mucho. Yo pregunto: ¿con qué se jubila? ¿Con el 70% de los veinticinco mil o con con el 25% de los ochenta y cinco mil que debería tener como sueldo en blanco?”, se preguntó D’angelo sobre el futuro del histórico chofer.

“A Susana se la ha invitado a acogerse a la norma legal y nunca vino ella ni su abogado. Ahora resulta que se va del país. Tenemos que actuar de oficio porque tememos que se vaya y no quiera hacer los aportes”, concluyó.

Darín la apoya: “Se va al pasto, forma parte de su ADN”

Ricardo Darín es uno de los grandes amigos que tiene la diva de los teléfonos y es una de las personas que más la conoce. El actor, que tuvo una relación sentimental con ella en la década del ‘80, expresó: “Es cierto que Susana (Giménez) se va al pasto, forma parte de su ADN porque no tiene filtro”, dijo el actor de Turman, en diálogo radial con Coco Sily.

Susana hace poco expresó desde Uruguay que tiene “terror” que el Gobierno “nos convierta en Venezuela”. Sin dar muchas vueltas, Darín dio su opinión sobre los dichos de la conductora de Telefe: “Yo a veces le aviso, pero la verdad que a esta altura de mi vida ya estoy dispuesto a respetar lo que piensen los demás aunque yo no esté de acuerdo. Porque sino es un chamuyo y el afecto tiene que estar por encima de todo. El afecto está por cómo fue esa persona con vos en la vida, cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no. Eso es lo que marca el afecto hacia una persona, después todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanente. Te puede pasar que hoy estás de acuerdo y otro día no”, dijo el padre del Chino.

Darín salió en defensa de Susana por el accidente que sufrió en su casa de Punta de Este. “Qué puedo decir yo sobre Susana, más allá de que la quiero y que lamento lo que le pasó. Lo único que puedo decir es que detesto un poco la cantidad de boludos que deben estar contentos porque tuvo un accidente. Pero todo llega… La adoro y la adoraré hasta el final de mis días”, dijo

Tras sufrir una luxación de uno de sus codos, Giménez deberá someterse a una rehabilitación. “El codo ya está en su lugar, inmovilizado y ahora hay que hacer los controles”, señaló el doctor Elvio Paolillo.

Aún no sabe qué va a pasar con su regreso a la pantalla

El futuro de Susana en la pantalla es incierto por la pandemia del coronavirus Si bien hay rumores que la diva retornaría en julio, ella aún sigue poniendo en duda su vuelta. “No sé qué va a pasar porque no hemos tenido reuniones de producción. Solo dos antes de la cuarentena en las que me ofrecieron algo que me gustó mucho. Los especiales no se pueden hacer porque no se puede viajar, pero lo otro me encantó pero quedó en la nada porque después nos encerraron a todos”, señaló Giménez en diálogo con Ángel de Brito.

Por otro lado, Giménez reveló que su biopic “se cayó”. “El contrato con Amazon es para hacer algo como actriz, no mi autobiografía. Eso se cayó” dijo Su.

