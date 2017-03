Ir por el ascenso, el nuevo objetivo del Deca y la ADC

Maurico Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- La última fecha de la zona de los neuquinos en el Federal C terminó de definir a los dos representantes de la provincia que estarán en los cuartos de final en busca de una plaza al próximo Federal B. Pacífico y Centenario son los dos que, con 10 puntos, lideran la zona y sólo deberán definir quién se queda con el primer escalón en la última jornada.

Ambos equipos se prepararon para llegar bien lejos y ahora, con la clasificación consumada, ambos planteles reconocen que el objetivo es conseguir el ascenso.

Serán solamente ocho equipos los que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para quedarse con el boleto. Tanto el Decano como la Colonia saben que si bien será un camino duro, no es para nada imposible y que ambos cuentan con planteles a la altura del certamen.

Del lado de la ADC, el héroe en la tarde de domingo ante Pacífico fue Brian Fassone, refuerzo proveniente de Ferro con pasado en River y Arsenal. El delantero entró desde el banco y le dio el agónico empate en el último minuto que significó la clasificación.

“Nosotros desde el primer momento sabíamos que estábamos muy bien, que teníamos un gran equipo, con mucha cantidad de jugadores jóvenes; estamos muy ilusionados y vamos en busca del nuevo objetivo que es el ascenso”, reconoció el joven atacante a quien se le estaba negando el gol. “Venía buscando el gol y no se me venía dando. Tampoco me quería volver loco porque después no llega nunca. Muy contento por el empate que nos dio la clasificación”, agregó el bonaerense.

6 clasificados hasta el momento en la región Patagonia Norte y restan definirse otros dos.

El Decano “va por todo”

Lucas Reynoso, autor de un golazo ante Centenario (el primero), y uno de los titulares indiscutidos del Decano reconoció que “el grupo se quedó con una sensación amarga por cómo se dio el partido”, pero que también están “contentos por la clasificación, por el gol y por haber metido el primer objetivo”.

Ahora Reynoso va por más y, pese a que no quieren apresurarse, aseguró: “Yo como jugador quiero todo. Creo que podemos lograr cosas importantes y sería lindo coronar esto con un ascenso. Vamos a ir de a poco tratando de conseguir ese objetivo”.

Centenario y el Decano ya dieron el primer paso y ahora que están en cuartos de final saben que están más cerca de cumplir el sueño de ascender al Federal B.