La icónica cantante canadiense, autora de Ironic, shockeó a sus seguidores y cosechó numerosas críticas y burlas en las redes al compartir postales luciendo su pelo corto.

“Parece una abuela de 75 años”, “Me recuerda a una mujer muy mayor”, sostuvieron algunos internautas.

Embed Presencias el fin de una era, cuando ves la foto del corte de pelo de Alanis Morissette — Silvina (@Silvi_Edith) 30 de abril de 2018

Embed Madre mía Alanis Morissette! Si la veo por la calle no la reconozco. Bueno, ni ella a mí tampoco. pic.twitter.com/DY8EB0xM0l — Nacho Gómz Hermosura (@SrHermosura) 25 de abril de 2018

Embed #am #alanismorissette Una publicación compartida de #am (@alanis_nmorissette) el 19 Abr, 2018 a las 11:58 PDT

En tanto, otros salieron en defensa de la canadiense al ver cómo la despedazaban en las redes.

Embed No nos merecemos a Alanis Morissette, por eso no volvió a cantar :( — Jackie O' (@jackie_sasson) 23 de abril de 2018

No es la primera vez que Morrisette sorprende con su pelo. En 2004 también decidió cortar su tupida melena. La cantante lo definió como una terapia: “Era el momento de hacer espontáneamente algo que me daba miedo. Me había escondido detrás de mi pelo; era el momento de superarlo", explicó tiempo después. Las razones del actual cambio de look no han trascendido.

Embed happy bibliomania day. #booksasbestfriends Una publicación compartida de Alanis Morissette (@alanis) el 20 Mar, 2018 a las 12:56 PDT

Embed #alanismorissette #am Una publicación compartida de #am (@alanis_nmorissette) el 24 Abr, 2018 a las 11:56 PDT

Embed #alanismorissette #am Una publicación compartida de #am (@alanis_nmorissette) el 23 Abr, 2018 a las 1:12 PDT

Hace casi un año, el exmanager de Morissette, Jonathan Todd Schwartz, fue condenado a seis años de prisión y a pagarle a la cantante 8,65 millones de dólares en concepto de indemnización estafarla con alrededor de 4 millones entre los años 2010 y 2014. En esa época, Alanis no era la máquina de generar ingresos que fue en los noventa, pero aún así su legado y su figura eran rentables, tal como lo siguen siendo hoy en día.

Actualmente, Alanis tiene más de medio millón de seguidores en Twitter y más de 300 mil en Instagram. Sus publicaciones se centran en el yoga, el budismo, la vida sana y en sus acciones de ayuda a jóvenes con trastornos alimentarios, semejantes a los que ella sufrió de adolescente.

Sus dos hijos —de 7 y dos años fruto de su matrimonio con el rapero Mario SouleyeTreadway, con el que se casó en 2010—, ocupan otra gran parte de sus posteos.

Lejos quedan para la canadiense sus años de superestrella, que comenzaron en 1995 tras firmar con Maverick Records, la compañía de Madonna, y lanzar el célebre álbum Jagged Little Pill, que dejó clásicos eternos como "Hand in My Pocket", "You Learn" o "Ironic".

Alanis combinó la imagen de cantautora comprometida con temas sociales como el feminismo con la fuerza del rock y fue un éxito total: en 2009 finalizó su contrato con Maverick tras ganar 7 premios Grammy, vender 60 millones de discos y allanar el camino para otras divas del pop-rock como Avril Lavigne, Pink o Shakira.

