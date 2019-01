Isabel Macedo está en campaña: se sube al personaje de Primera Dama

“¿Sabés lo que es que de golpe, después de meses o años, ves a una mujer que por fin se maquilla un poquito y ya tiene sus propios ingresos y puede decirle a un tipo que la golpea, que se emborracha o que llega a cualquier hora, que no le va a dar la plata porque esa plata es de ella, y ellos mismos como gobierno les enseñan que esa plata la tienen que usar para mejorar su casa, para progresar, para ahorrar plata para ellas?”, manifestó y agregó: “Para mí todo eso sí es colaborar con enseñarle a alguien qué hacer con su dinero y con su vida. Como mujeres que se hacen respetar, que pueden entender cómo vivir desde un lugar con un poquito que cada vez va creciendo más”.

Sin memoria

En otro pasaje de la entrevista, a Macedo le consultaron por la antigua pelea con Pampita, luego de que aseguraran que había tenido un affaire con Benjamín Vicuña. Buscando evitar la polémica, la actriz bromeó diciendo que no recordaba lo ocurrido. “Si de algo aprendí, fue de eso. No me acuerdo mucho, si me acordara, nunca en mi vida volvería a hacer una cosa tan espantosa”.