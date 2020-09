Iúdica y Cabak se tiraron con todo por la cuarentena

"No se puede comparar, esto es una guerra. Con una guerra tenés que pedir permiso para salir", contrapuso Iúdica. "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso para todo", replicó el modelo. "Pero si no terminó todavía, Horacio", postuló Iúdica, en alusión al brote de Covid-19.

"No solo no terminó, sino que va a durar... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un año más con permisos para todo o empezamos a acostumbrarnos a hacer un montón de cosas con cuidado?", propuso Cabak. Tras coincidir con Luciana Salazar en que en Argentina no hay "responsabilidad individual", el anfitrión del envío desestimó la idea.

"Quiero que me plastifiquen un barbijo, quiero que les plastifiquen un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien que decide en nombre de todos nosotros", expresó el ex presentador de El Show Creativo.

"Horacio, si ya ni siquiera hacen la cadena ni nada, que cada uno haga sus cosas. Ya está jugado, es una cuestión personal. La realidad es que nosotros estamos acá, la realidad es la del país no la de acá", agregó el animador a los gritos.

"¿Entonces es mentira que hay que tramitar un permiso? Entonces no me digan que es mentira, hay que pedir permiso para todo. ¿Hasta junio vamos a estar diciendo: ´Perdón, ¿puedo ver a mi papá?' No todos viven en la ciudad de Buenos Aires y no todos viven en la misma situación. Yo tengo la posibilidad de verlos.. Afortunadamente tengo una casa con un jardín donde ellos pueden estar en una punta y yo en la otra. ¿Sabés quién me lo impide? La municipalidad", sostuvo Cabak, luego de que Jey Mammón comentara que por una cuestión de prevención, él decidió no ver a sus padres ya que están dentro del grupo de riesgo por la edad.

"Entonces que no haya Policía, si la gente no tiene que salir a robar porque está mal", disparó Iúdica indignado haciendo una insólito paralelismo. "¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le pueda dar permiso a mis viejos para que entren a un jardín?", objetó Cabak. "Pero te está cuidando el Estado", exclamó Iúdica. "¿El Estado va a cuidar mejor a mis viejos que yo?", inquirió el panelista. "El Estado tiene que regular para todos, Horacio. No se puede el libre albedrío, sino es un quilombo, es una anarquía", sostuvo el conductor. "Y vos no pensás que no hubo libre albedrío en la gran mayoría de los municipios del conurbano bonaerense?", le preguntó su compañero. "Por momentos sí", admitió Iúdica.

"Hay historias muy personales... Ahora, yo ver a mis papás, los puedo ver más adelante. Lo puedo pensar, racionalizar... Están con salud gracias a Dios. Es mi elección... pero si los contagio ¿Es mi elección si se satura el sistema sanitario? Si les digo, vengan, que está todo bien y se contagian en la calle... ", reflexionó Jey Mammón.