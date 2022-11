Ivana Icardi mostró cómo entrena con una terrible rutina de ejercicios

Ivana Icardi entrenamiento 2.jpg

Muchos se sorprendieron al ver este video, debido a que hace poco más de una semana, la hermana de Mauro Icardi había contado el fuerte problema de salud que había sufrido, haciendo que nadie esperaba que estaría lista para entrenar de manera tan rápida.

“No saben lo que me pasó ayer. Después de estar bien todo el día me empezó a doler fuertísimo la barriga al punto de quedarme doblada del dolor”, contó hace unos días Ivana.

“La pasé fatal. Tuve temblores, sudores fríos, 40 grados de fiebre y un ganglio inflamadísimo que me estaba matando el cuello. Para peor estaba con Giorgia y todos trabajando. No saben lo mal que la pasé”, agregó.

Ivana Icardi compartió su intensa rutina de ejercicios para .mp4 Fuente: Redes Sociales

“Gracias a Dios aparecieron mis ángeles Pablo Navarro y Macarena Torres, y me llevaron, primero al centro de salud y luego al hospital... La angustia que tenía por Giorgia fue mortal porque ella se estaba dando cuenta que yo no estaba bien y mientras me ponían suero, me quitaban sangre y todas las pruebas no paraba de pensar en ella y en que ‘ojalá mis amigos la pudieran tener bien controlada’”, siguió la mediática.

“Ahora me estoy recuperando, aunque sigo teniendo molestias en mi barriga... Espero que se me pase pronto”, cerró Ivana Icardi. Ya recuperada, la hermana de Mauro está lista para volver a la acción y seguir entrenando.