¿Te esperabas esta repercusión?

Soy sincera: no me lo esperaba. Sabía hacía un montón que iba a estar y también qué iba a hacer. Fui invitada a aperturas antes, pero bueno, esta vez fue diferente: fui a hacer mi trabajo y a hacer lo que sé hacer y a acoplarme al show. A nosotros, los artistas que venimos de otro palo, nos sirve mucho estar ahí y que nos vean. Porque está complicado el tema del arte en el país y nosotros vivimos de esto.

Entraste con todo, ¿estás curtida para las polémicas televisivas?

Sí y no. Esta nueva televisión hace mucho que no la curto y ahora es diferente. Hace 34 años que estoy en el medio. Y a veces la pasé bien y a veces la pasé mal. Hay, como se dice, “puterío” en los medios, sobre todo en la televisión, sí. Y uno no siempre la pasa bien.

Pero lo sabés jugar ese juego…

Y vamos a ver. Depende…

¿Te estás divirtiendo?

Me divirtió ir ahí y me vino bien. Pero vivo de esto y lo tengo que cuidar. En todos los sentidos, en el lugar que ya tengo y que tengo que mantener. Y también trabajo y estudio. Tengo mis clases de canto, baile y foniatría. Tres veces por semana. No puedo ni quiero arriesgar lo que ya tengo.

Le dijiste a Polino: “Pará que me va a echar”. ¿Te dijo algo Mica Viciconte después?

No, no. Ella estaba muy tranquila con eso. Pero a la vez estaba muy nerviosa porque fue el debut. Aunque el año pasado estuvo un poquito, ahora fue mucha presión. Este fue el primer ritmo, y tanta exposición... Ella no es bailarina y lo dice. Imaginate la primera vez en esa monstruosidad que es Showmatch.

Te impacta esa exposición y el tamaño del show...

Sí, yo no he visto tanto en televisión, desde el vestuario al maquillaje, que te van a buscar, los ensayos. Está todo perfectamente hecho y con un gran nivel de profesionalismo. Claro que después la cosa va también por otro lado, el del show, y uno puede o no estar de acuerdo. Pero estar ahí es fuerte.

¿Te molestó lo que dijo Florencia de que sos “intensa”?

Me río porque es como que me tengo que poner en dos lugares. Entiendo que es un poco parte de esto que charlamos. Que también los periodistas buscan, y bueno. También puedo entender que Diego Reinhold es su amigo. Pero, por otro lado, no sé por qué Flor tuvo que hablar de mí.

¿Hay celos con ella?

La realidad es que no nos conocemos tanto como ella dice. Las dos estuvimos juntas en Festilindo, pero ella después enseguida despegó para otro lado. Yo estuve diez años, pero ella no. Y después no nos vimos más hasta Sweet Charity, donde llegué como reemplazo del personaje de Griselda Siciliani y cuando ella salió, entré. Así que no nos conocemos tanto.

¿No le tenés bronca?

Para nada. Ella es una comediante increíble, una de las actrices más completas que tenemos, la admiro y respeto, me parece genial. Nada que decir y no tuve ningún problema con ella. Es más, si yo tuviera un conflicto con Florencia ya sería súper famosa. Pero no lo tengo, no me interesa tenerlo. Y además yo no tengo ni ese lugar para responder.

Empezaste desde muy chica, ¿cómo fue esa infancia?

Los micros de las giras me dejaban en la puerta de la escuela los lunes a la mañana. Me recorrí todo el país, todo, todo. Todos los pueblitos. Me acompañó mucho mi mamá, haciendo los deberes en el micro, en los hoteles, en cualquier lugar. No fue fácil pero yo estaba feliz. Yo desde muy chiquita quería hacer esto.

De hecho vos le pediste a tu mamá que te llevara al casting de Festilindo. ¿Qué querías cuando le insistías a los 4 años?

Es que yo veía porque había convocatorias en la tele y le pedía a mi mamá. Pero ella no me quería llevar. Fue mi tía Alejandra la que le dijo: “Si vos no la llevás, la llevo yo”. Y cuando me llevaron yo había preparado una canción de Annie pero no me salió y canté una de una novela que veía mi mamá.

¿Te vamos a volver a ver en Showmatch? ¿Estás lista para bailar en una próxima temporada?

Me encantaría que me volvieran a llamar. Porque me encanta el show, me encanta bailar. Si le puedo poner mi cuota, con lo camaleónica que soy y poder mostrar todo eso que soy, que hice y que hago.