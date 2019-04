Jardines del Rey está en jaque por la delincuencia

“Mi marido y yo estábamos en el trabajo cuando entraron. Se han metido entre las 17 y las 18”, advierte la mujer, que nos hace un recorrido por la casa y muestra cómo les revisaron las tres habitaciones, cocina, comedor y depósito.

“Después de guardar el auto vi que todas mis telas, que tengo en un armario en el comedor, estaban en el suelo, y cuando me asomo al pasillo, veo que hay dos valijas nuestras llenas de ropa, las computadoras e impresoras, todo preparado para sacarlo de la casa”, detalló la mujer.

Mirta desanda los pasos que presume siguieron los delincuentes. “Abrieron la puerta que da al jardín y ahí entró mi perra, una dóberman, y los tipos huyeron con lo que han tenido en la mano”, cuenta, y asegura que solo le faltan una notebook, una amoladora y la copia de las llaves de su camioneta, que ahora decidió dejar guardada porque cambiar todas las cerraduras le sale 35 mil pesos.

El carpintero que fue a reparar la puerta ya se fue y Mirta cuenta que la Policía acudió a la casa una hora y media después de que dieron el aviso y que hasta las 4 de la madrugada de ayer estuvieron esperando que fuera criminalística, pero no fue hasta las 11 que enviaron “a una chica sola para que levante huellas, no encontró nada”, dijo la mujer.

Barrio liberado

Esa misma noche, los vecinos se reunieron en su casa y todos contaron los padecimientos que tienen con la seguridad en el barrio. “En lo que va del mes robaron en seis casas, y en esta cuadra han robado casa por medio en el año”, explica Mirta.

Las sospechas de que se liberó la zona ronda en la cabeza de todo el vecindario.

“Acá ya sacaron las cuadrículas de la Policía y los mandaron a hacer controles unas cuadras más arriba”, cuenta la mujer.

“Todos los robos han ocurrido en la franja que va de las 16 a las 19, porque han estudiado el barrio y saben que en ese horario todos estamos trabajando y las casas están solas”, describe el cuadro de situación Mirta.

“Yo no voy a cargar contra la Policía, pero le quiero decir al gobernador que no nos sentimos seguros ni en nuestras propias casas”, asevera la mujer, que además apuntó al Municipio: “Quisimos poner cámaras, pero el Municipio también nos pone trabas por cuestiones políticas”, concluyó la mujer, que está decidida a no callarse.