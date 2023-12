Live Blog Post

"No hay alternativa al ajuste y al shock"

El flamante presidente Javier Milei anunció que el populismo "nos ha arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios". "No nos debería sorprender que el populismo nos deje 45% de pobres y 10% de indigentes. No hay alternativa posible al ajuste, no hay posibilidad de discutir shock o gradualismo, todos los gradualismos terminaron mal y los de shock, salvo el de 1959, fueron existosos", dijo en su discurso en las escalinatas del Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LHDA16/status/1733872511605961075&partner=&hide_thread=false “Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”.- Javier Milei pic.twitter.com/R3dDl6P18m — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 10, 2023

"No hay plata. No hay alternativa ni al ajuste, ni al shock, impactará de manera negativa sobre el nivel de actividad, el trabajo, el indice de pobreza e indigencia. Habrá estanflación, pero no es muy diferente a los que ocurrió en los últimos 12 años, hace más de una década que vivimos en estanflación", agregó.