Jelinek se "calentó" y Yanina Latorre le recordó sus escándalos policiales

"Sí, me calenté porque no tiene que hablar de mi intimidad, yo nunca me metí con ella. Me parece súper falsa porque cada vez que me la encuentro viene, me abraza y después en la tele dice cosas que no tiene que decir. Si sabés algo, callate. No digas nada, por respeto. A ella no le gustó en su momento que se metan en su vida privada. Yo no le dije con quién estoy, ni con quien salgo. Lo mantengo en privacidad hace mucho tiempo por cosas que me pasaron que ya lo sabe todo el mundo", dijo Karina Jelinek en alusión a su fallido y escandaloso matrimonio con Leonardo Fariña.

"Me hizo pelear con mi familia, me creó un montón de conflictos. Tuve muchos problemas por eso. Dijo que estuve con el marido de mi amiga, cosas que no están buenas. Dio detalles muy específicos y eso fue lo que más me molestó. No tengo nada contra ella, siempre me cayó bien, pero me sorprendió que se metiera así de fondo con un tema que es algo muy personal, muy íntimo", expresó Karina Jelinek tras la emisión del "Cantando 2020".

La palabra de Yanina Latorre no se hizo esperar. Luego de ver la nota en el piso de LAM, la panelista redobló la apuesta al hacer hincapié en viejos escándalos vinculados a la modelo y dejó de lado su mala performance en el Cantando 2020.

"La que estoy enojada soy yo. Primero: le puedo tomar que le molestó el nivel de detalle. Cuando das una información con cierto nivel de detalle, que es cierto por eso ella no me lo retruca, molesta. Pero yo no tiré la primicia de su relación con Flor y con otras mujeres. A mí no me gusta que me tilden que yo saqué a alguien del clóset", dijo Yanina Latorre.

"Karina Jelinek tiene problemas bastante más pesados que si duerme o no con una chica. El hermano estuvo preso por narcotráfico, se casó con uno de los tipos más estafadores de la guita de todos los argentinas y con eso se hace la boba, no habla, no responde. Y el año pasado tuvo denuncias policiales y llegó la Policía a la casa porque ella y esta chica cobraban dos mil pesos para que un tipo coma un chorizo con ella", lanzó. "Hacían un sorteo en redes para comer un asado y cobraban por eso", agregó la panelista para agigantar su pelea con la modelo, candidata a la sentencia en el Cantando 2020.