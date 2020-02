Jésica Cirio y su escapada romántica en la cordillera

View this post on Instagram

Descubriendo rincones que son paraísos! Qué hermoso es nuestro país Mi look es @cocotdufour y mi mochila es de @charleskeithofficial! (Deslicen para verla en detalle ) ———————————————— Swipe right to see my beautiful mini backpack from @charleskeithofficial! #iamwithcharleskeith #jclook #cocot #meliquina